ظهور مسلّح لناشطين من حركة فتح يطلقون الرصاص في قلقيلية بالضفة الغربية لأول مرة منذ حلّ كتائب شهداء الأقصى عام 2006 / فيديو

المصدر – الميادين

أفاد مراسل قناة الميادين في الضفة الغربية، اليوم السبت، بظهور مسلّح لناشطين من حركة فتح في مدن الضفة الغربية لأول مرة منذ حلّ كتائب شهداء الأقصى عام 2006.

وأكد المراسل أن خروج الناشطين بالسلاح التنظيميّ واطلاق الرصاص في مدينة قلقيلية شمال غرب الضفة الغربية، قد جاء في إطار تأييد قرار السلطة الفلسطينيّة وقف التنسيق الأمنيّ مع قوات الاحتلال.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت الليلة الماضية أن السلطة الفلسطينيّة سحبتْ قواتها المتمركزة بالقرب من القدس.

وأمس الجمعة، انسحبت قوات الأمن الفلسطينية من مناطق “باء”، بحسب تصنيفات “اتفاق أوسلو”، وذلك بعد تأكيد القيادة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع “إسرائيل”.

وأفادت مراسلة الميادين بأن المناطق “باء” تدار أمنياً من قبل “إسرائيل”، لكنها سمحت لقوات الأمن الفلسطينية بأن تكون موجودة فيها، منعاً لانتشار الفوضى.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد أعلن أن منظمة التحرير الفلسطينية في حِلٍّ من هذا الاتفاق، وذلك رداً على إعلان “إسرائيل” مخططات لضم أراض من الضفة الغربية.

نتنياهو كان قد أكد، في خطاب أمام الكنيست، المضي قدماً في مخطط لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة. ووفقاً للصفقة الموقّعةبين اركان الحكومة الجديدة يمكن لهذه الحكومة البدء اعتباراً من الأول من تموز/يوليو بتطبيق خطوة الضمّ.

نشطاء فتح في مدينة قلقيلية شمال غرب الضفة الغربية خلال استعراض مسلح واطلاق نار دعما لقرار الرئيس وقف التنسيق الامني مع الاحتلال pic.twitter.com/xWjYzq0Vq3 — قناة لا Lah channel (@LAHchannel) May 23, 2020