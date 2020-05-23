تسمم غذائي وراء وفاة طفل في خرجا بمحافظة اربد

قال مدير مديرية الشؤون الصحية لمحافظة اربد، الدكتور قاسم المياس اليوم، ان وفاة طفل بعمر سنة وشهرين من بلدة خرجا بلواء بني كنانة سببها تسمم غذائي اثر تناوله وجبة غذائية ظهر امس الاول الخميس كانت قد اعدت يوم الاربعاء الماضي.

وبين المياس لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، انه تابع الحالة بناء على توجيهات وزير الصحة للوقوف على حقيقة وفاة الطفل، مؤكدا ان والده ابلغه في اتصال هاتفي ان الطفل المتوفى وشقيقه (سنتان واربعة شهور) كانا تناولا ذات الوجبة الغذائية ما ادى الى اصابتهما باسهال واستفراغ وارتفاع في درجة الحرارة تم على اثرها اسعافهما الى مستشفى اليرموك .

وبحسب المياس، فان مدير المستشفى الدكتور مجدي البشتاوي، اشار الى ان الفحوصات الطبية اظهرت اصابتهما بحالة تسمم غذائي وقدمت لهما الخدمة الطبية والعلاجية اللازمة وغادرا المستشفى.

ولفت الى ان الطفل الاصغر تعرض لانتكاسة مساء امس الجمعة وتم نقله مجددا الى مستشفى اليرموك، الا انه وصل متوفيا مشيرا الى انه تم تحويل جثته للطب الشرعي للوقوف على اسباب الوفاة.

ونوه المياس الى ان والد الطفل ابلغه ان شقيقه الاخر يرقد على سرير الشفاء بمستشفى الامير راشد العسكري واكد له ان حالته مستقرة بناء على تقييم الاطباء في المستشفى.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة