اليوم الاحد اشرقت انوار عيد الفطر السعيد.. كل عام والامة العربية والعالم الاسلامي بالف خير
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جرينتش+2 03:03
بمناسبة عيد الفطر.. أغانى العيد بأصوات نجوم الزمن الجميل/ فيديو

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