بالتواطؤ مع الاكراد الخونة.. طائرتان أمريكيتان تحرقان بالبالونات الحرارية آلاف دونمات القمح شرقي سوريا

أقدمت طائرات تابعة للجيش الأمريكي على إحراق أكثر من 2500 دونم من حقول القمح و الشعير عبر رميها “بالونات حرارية” فوق الأراضي الزراعية في خمس قرى بريف بلدتي تل براك والهول جنوب شرقي الحسكة السورية.

فقد أفاد مراسل “سبوتنيك” في محافظة الحسكة إن “طائرتين مروحيتين من نوع “أباتشي” تابعتين لقوات الاحتلال الأمريكية قامتا مساء امس الجمعة ،بالقاء عدد من البالونات الحرارية أثناء طيرانهما على مسافة قريبة من الأرض في خمس قرى واقعة بين بلدتي تل براك و الهول (50 كم) جنوب شرقي الحسكة، ما تسبب باشتعال النيران في محصولي القمح و الشعير الجاهزين للحصاد”.

وتابع المراسل بأن “النيران تسببت باندلاع الحرائق واحتراق أكثر من 2500 دونم من الحقول المزروعة بالقمح والشعير قبل أن يتمكن سكان من السيطرة عليها”.

وكشف إيراهيم (تم إغفال كنيته حفاظا على سلامته)، وهو أحد سكان القرى المتضررة من الحرائق بالحسكة، لـ”سبوتنيك” أن “طائرات الاحتلال الأمريكية، وأثناء طيرانها في سماء قرى (الحويش الشمالي و تل الشاير الخاتونية و أم غدير و الجويسمية و الجعيلية) بمسافات قريبة جداً من الحقول الزراعية، قامت برمي البالونات الحرارية تحت أنظار السكان”.

وأكد إبراهيم بأن “عناصر قسد اعتقلوا 5 أشخاص من سكان القرى بعد قيامهم بتصوير الحرائق وقاموا بمصادرة أجهزتهم الخلوية”.

مضيفاً بأن “المساحات التي أتلفت بلغت أكثر من 2500 دونم حيث تمكن العشرات من الفلاحين و عوائلهم من إخماد الحرائق قبل توسعها إلى القرى الأخرى دون تدخل من سيارات الاطفاء التابعة لتنظيم (قسد)”.

وكانت طائرة أمريكية أقدمت بتاريخ الـ17 من هذا الشهر، بحرق 200 دونم من القمح في قرية عدلة بريف الشدادي جنوبي الحسكة.