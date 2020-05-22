مفتي المملكة : غدا السبت المتمم لشهر رمضان المبارك

أعلن مفتي عام المملكة، الشيخ عبد الكريم الخصاونة، أن يوم غد السبت، هو المتمم لشهر رمضان المبارك وعليه فإن يوم الأحد المقبل، الموافق 24 من شهر أيار، هو أول أيام عيد الفطر السعيد.

وهنأ سماحته بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد صاحب الجلالة عميد آل البيت الأطهار الملك عبد الله الثاني، وولي عهده الأمين الأمير الحسين، والأسرة الهاشمية الكريمة، سائلا الله أن يحفظ جلالته وان يمتعه بموفور الصحة والعافية وان يمده بعونه وقوته إنه على كل شيء قدير.

ودعا سماحته أن يحفظ الله الأردن البلد الطيب المبارك قيادة وحكومة وشعبا وان يحفظ الجيش المصطفوي درعه الحصين وسياجه المتين والأجهزة الأمنية، والكوادر الطبية والمقدسات الإسلامية وان يحفظ المسجد الأقصى وان يرفع عنا الوباء والبلاء وان يجنبنا الأسقام والأمراض وان يعيد علينا شهر رمضان المبارك أعواما عديدة وأزمنة مديدة وعلى الأمة العربية والإسلامية باليمن والبركات.

وقال سماحته إن دائرة الإفتاء قامت ممثلة بلجانها الشرعية والعلمية وبالتعاون مع الدوائر المختصة لرصد منازل القمر وهلال شهر شوال لعام 1441 هـ، حيث جعل الله سبحانه تعالى الأهلة مواقيت لصومنا وحجنا، فقد ثبت أن يوم غد السبت، الموافق الثالث والعشرين من شهر أيار لعام 2020 للميلاد هو المتمم لشهر رمضان المبارك.

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