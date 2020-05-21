المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب مخدرات من سوريا

أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية، وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات وعلى إحدى واجهاتها أمس الأربعاء، محاولة تهريب كمية من المخدرات من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، في بيان اليوم الخميس، إنه تم تطبيق قواعد الاشتباك ما أدى إلى تراجع الأشخاص إلى داخل العمق السوري.

وأضاف إنه وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط 2831 كفا من مادة الحشيش، و20000 حبة كبتاجون، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن المنطقة العسكرية الشرقية ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب من أجل حماية المواطن وأمن الحدود للمملكة الأردنية الهاشمية.

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