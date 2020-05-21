التربية تعمم إجراءات استكمال الفصل الدراسي الثاني واستقبال العام الجديد

عممت وزارة التربية والتعليم، اليوم الخميس، آلية العودة للعمل في ضوء القرار الحكومي المتضمن عودة القطاع العام للعمل ضمن ضوابط واشتراطات وفق الدليل الإرشادي المقر من قبل الحكومة.

وقالت الوزارة إنه واستكمالا للعام الدراسي 2019/2020، يبدأ طلبة المدارس الحكومية من الصفوف 4 إلى 11 تأدية الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني في الرابع من شهر حزيران المقبل من خلال منصة درسك في المواد الأساسية، فيما يعمد المعلمون لتقييم الطلبة من الصفوف من 1 إلى 3.

وبينت، في بيان صحفي اليوم، أنها بدأت التحضير للعام الدراسي 2020/2021، الذي سيبدأ في الأول من أيلول المقبل، من خلال مجموعة من الإجراءات الإدارية تشمل طرح عطاءات طباعة الكتب المدرسية وشراء الأثاث المدرسي، في الوقت الذي تعمل فيه على استكمال إجراءات النقل الخارجي للمعلمين، وإطلاق موقع استقبال طلبات العمل على حساب التعليم الإضافي.

كما بدأت الوزارة استكمال الإجراءات الفنية لبناء الخطة العلاجية والاستدراكية لمعالجة فجوات التعلم لدى الطلبة الذين لم ينخرطوا بعملية التعليم عن بعد، وبناء البرامج الإثرائية المصاحبة للمنهاج التي تتركز على المهارات الرقمية والبرمجة والمهارات الحياتية ومهارة الخط العربي وغيرها من البرامج التي ستقدم خلال فصل الصيف والتي ستكون معظمها من خلال التدريس المباشر أو عن بعد.

وأوضحت الوزارة أنها، وفي ضوء ما كشفت عنه نتائج الدراسات التي أجرتها والدراسات الأخرى، ستعمل على تطوير منصة التعليم (درسك) بجانبها التفاعلي وخصائص التقييم الذاتي، بالإضافة إلى تجويد المحتوى وأساليب تقديمه، وتعزيزه بعناصر التعلم الجاذبة، وبما يمكن المعلم من توظيف التعليم الإلكتروني في الحصة الصفية.

كما ستمكن هذه الاجراءات الطلبة من تعميق تعلمهم باستخدام مصادر تعلم مختلفة وتقييم تعلمهم، و تكييف عملية التعلم بحسب سرعة التعلم لديهم.

واكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تستهدف تطوير المحتوى الإلكتروني ليقوم على المفهوم والمهارة، وبما يشكل نقطة تحول في التعلم الصفي والتعلم الذاتي؛ حيث كلفت فرقًا من المعلمين والمشرفين لاستكمال الخطة العلاجية والإثرائية والتطويرية للتعلم الإلكتروني.

وقالت إنها تعمل على تطوير برامج تدريبية متعددة الوسائط للمعلمين خلال فصل الصيف حرصًا منها على التنمية المهنية المستدامة للمعلمين.

وبينت أنها ستبدأ بتحميل وبث المحتوى الإلكتروني لمراجعات خاصة لطلبة التوجيهي عبر منصة درسك لجميع الطلبة، وكذلك عبر القناة الرياضية للتلفزيون الأردني وبواقع 101 حصة لطلبة الفرع الأكاديمي و 172 حصة للفرع الصناعي و 78 حصة للفروع المهنية الأخرى وتشمل المراجعات مواد الفصلين الدراسيين الأول والثاني.

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