ليلى علوي تشيد بتضحية طبيب فقد بصره خلال علاج مرضى كورونا

حرصت الفنانة المصرية القديرة ليلى علوي على توجيه رساله للطبيب محمود سامي الذي فقد بصره نتيجة الإرهاق الشديد خلال علاج مرضى فيروس كورونا بمستشفى العزل ببلطيم.

ونشرت ليلى عبر حسابها بموقع الصور الشهير “إنستجرام” صورة للطبيب محمود سامي، وعلقت عليها قائلة: “تحية تقدير وإجلال للطبيب محمود سامي، أنت مثال عظيم للتفاني في أداء العمل، وبحضرتك وأمثالك مصر هتقدر تعدي الأزمة دي”.

وأضافت: “زي ما وقفت مع مصر في أزمتها، مصر كلها واقفة معاك لحد ما تقوم بالسلامة ونتبارك برجوعك للفريق الطبي المصري”.

وتابعت: “بوجه كل الدعم والتحية لوزارة الصحة والأطباء والممرضين والجيش الأبيض وكل العاملين في القطاع الطبي في مصر اللي من بداية الأزمة بيبذلوا مجهود كبير جدًا لحماية مصر وكل يوم في مواجهة مباشرة مع الوباء”.

واختتمت ليلى حديثها: “إن شاء الله هنعدي الأزمة دي طول ما أنتوا في ضهرنا.. ربنا يحفظكم ويحفظ أسركم و يحفظنا جميعًا”.