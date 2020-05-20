زيد المحيسن يشارك باعمال مؤتمر دولي حول دور الجامعات في مواجهة كورونا

شارك الكاتب والباحث الدكتور زيد احمد المجيسن في اعمال المؤتمر الدولي حول دور الجامعات ومراكز البحوث العلمية في مواجهة كورونا الذي انطلق اليوم الاربعاء من الجامعة الاسلامية العالمية من العاصمة اسلام اباد – عبر تطبيق –زووم – الافتراضي.

وقد قدم الدكتور المحيسن ورقة بحثية ناقشت عدة محاور منها :

1- محور التعليم عن بعد والوسائل التي استخدمتها الجامعات للتواصل مع الطلبة والمشاكل التي تعرض لها الطلبه وهيئات التدريس في بداية الانتقال من التدريس المباشرفي قاعات الدراسة داخل الحرم الجامعي الى التدريس عن بعد بوسائل التواصل الاجتماعي

2- محور قرارات وزارة التعليم والتعليم العالي حول خطة ادماج التعليم الالكتروني والتواصل مع الطلبة عن طريق المحتوى الالكتروني

3- محور مبادرات هيئات التدريس وكذلك الطلبه في خدمة المجتمع المحلي من خلال توزيع المواد العينية من اغذية ودواء وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ومشاركة هيئات التدريس في القضايا العلاجية والتوعوية ورصد اثار الظاهرة والدعم النفسي للطلبه

4- محور لقاء مع الطلبه عبر منصات التواصل الاجتماعي والاستماع الى مشاكلهم وايجاد الحلول لها من خلال الارشاد والتوجية المستمر

5 – استنتاجات البحث :- من خلال هذه الامثلة العملية والواقعية يتبين لنا بشكل واضح بان العملية التعليمية في الجامعات تحولت بسرعة من اسلوب التلقين المباشر الى اسلوب تفاعلي مصحوب بمؤثرات بصرية وسمعية تجعل من العملية التعليمية الجامدة اكثر جذبا – من هنا نستطيع القول بان الاساتذة في الجامعات الاردنية بكافة رتبهم ودرجاتهم العلمية والاكاديمية تجاوبوا بسرعة قياسية مع الحدث وقفوا في خطوط الجبهة الامامية في مواجهة الكورونا كل بجهده وعلمه وخبرته ومهاراته لنقل العلم والمعرفة لأبنائنا الطلبة الذين اجبرتهم جائحة كورونا على البقاء قسريا في منازلهم لقد بذلوا جهودا كبيرة بعيدا عن الاستعراض امام عدسات الاعلام وبعيدا عن خوض معارك وبطولات كلامية مستشعرين عظمة المسؤولية الوطنية التي يحملونها ومقدمين كل ما يستطيعون من علوم ومعارف ومهارات وارشادات ونصائح في خدمة اهلهم ورسالتهم السامية .

علاوة على ما ذكر فان السلطات الحكومية قد استفادت من اساتذة الجامعات من خلال –

1- الاستفادة منهم في علاج المرضى المصابين ولجان التقصي الميدانية في المدن والقرى والبوادي والمخيمات

2- الاستفادة منهم في الاستشارات في اللجنة الطبية العليا للدولة في ادارة خلية الازمة

3- في البرامج التوعوية والارشادية والتوجيهية للجمهور من وسائل الاعلام المختلفه

4-في اعداد الادلة الصحية لخدمة الطلبة والمجتمع المحلي

5- في اجراء الفحوص المخبرية وتحليل نتائجها

6- الاستفادة ايضا من الطلبة في بعض النشاطات الاجتماعية والاغاثية في توزيع المواد العينية للاسر المحتاجة خارج اسوار الجامعه اثناء عمليات منع التجوال

7- تعقيم المدرجات والفصول والادارات الجامعية والتخلص من النفايات الطبية من خلال جمعها وحرقها في اماكن خاصة وتحت اشرافهم

وفي ختام مداخلته قدم عددا من التوصيات المفيدة منها :-

– *- اعادة النظر في البنية التحتية لعملية التعليم عن بعد لدى الجامعات

– *- التركيز والتشجيع على البحث العلمي وربط بحوث الطلبة بالدراسات المستقبلية ووسائل تطبيقها عمليا ووضع جوائز لافضل الدراسات والبحوث والاكتشافات

– *- وضع استراتيجيات في الجامعات في كيفية التعامل مع المخاطر والكوارث بانواعها وايجاد صندوق مالي خاص لهذه الغاية

– *- تشكيل خلية ازمة في كل جامعة من كافة التخصصات والمهارات العلمية والادارية والمالية والنفسية تتمثل سينانوريات لازمات مستقبلية وكيفية التصدى لها مع دعم برامج الخيال العلمي (science fiction )

– *- التدريب المستمر لهيئات التدريس على كل مايستجد من تطبيقات وبرامج الكترونية وتصميم الادلة التعليمية والارشادية على كيفية استخدامها

– *- التفكير الجدي في ايجاد بنك معرفي للمناهج والتخصصات والاساليب (الموارد التعليمية الرقمية ) من خلال عولمة التعليم عن بعد وايجاد قناة تعليمية لهذه الغاية وان يكون اتحاد الافرواسيوي حاضنا له في مقره الرئيسي .

وقد شارك في هذا المؤتمر اكثر من 40 شخصية من رؤساء جامعات ورؤساء مراكز بحوث، اضافة الى اتحادات الجامعات وعلى رأسها اتحاد الجامعات الافرواسيوية.