نصائح مفيدة للتعرف إلى الأخبار المزيفة والحد من نشرها

لجنة الأوبئة تدرس إمكانية اجراء فحوصات كورونا للوافدين من الخارج داخل المطار وتزويدهم باساور الكترونية لتتبع المحجورين منزليا
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