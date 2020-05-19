نصائح مفيدة للتعرف إلى الأخبار المزيفة والحد من نشرها



في ظل الأزمة الحالية الناجمة عن جائحة كورونا، تتم مشاركة أعداد هائلة من المعلومات عبر وسائل الإعلام المتنوعة. ومع ذلك، قد لا تكون هذه المعلومات موثوقة فغالبًا ما تتضمن الحملات المنظمة معلومات كاذبة ومضللة وخاطئة تتم مشاركتها من دون قصد على العديد من القنوات.

ورغم ذلك، يلعب الأهل ومقدمو الرعاية والمعلمون دورًا حيويًا في تبادل المعلومات مع الأطفال والمتعلمين وإرشادهم للتعامل مع الأزمة الحالية التي قد تؤثر على حياتهم اليومية وتعلمهم بشكل ملحوظ. لذا، أعدّ مكتب اليونسكو بيروت كتيّبًا يتضمن خطوات سريعة للتعرف إلى الأخبار المزيفة والحد من انتشارها.

◀ هذه النشرة الإخبارية الخامسة عشرة التي يقوم بها مكتب اليونسكو – بيروت عن التعليم في ظل تفشي مرض الكورونا. يمكنكم قراءة النشرات السابقة على الروابط أدناه باللغتين العربية والإنجليزية:

http://unescoregionaltaskforce.net/tarbiyah21-newsletters