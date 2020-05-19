فريق متخصص برئاسه “الكابتن مستو” يدرس المتطلبات الفنية لمرحلة تشغيل المطارات

قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة إن الحكومة اتخذت منذ بداية أزمة كورونا أكثر من 400 إجراء وقرار للحفاظ على سلامة المواطنين وصحّتهم.

وشدّد العضايلة، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصحّة ومدير عمليات خلية أزمة كورونا في رئاسة الوزراء اليوم الثلاثاء، على أن الحكومة لن تتواني في اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، استجابة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني التي تؤكد دائماً أن صحة المواطن هي أولوية”.

وأشار العضايلة إلى أن هذا المؤتمر الصحفي يأتي بعد انقطاع دام أكثر من شهرين بسبب جائحة كورونا، وما فرضته الأوضاع من إجراءات للسلامة العامّة والوقاية، والتباعد الجسدي، والابتعاد عن التواجد في الأماكن المغلقة، مؤكدا أننا لم ننقطع عن وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية، وأجرينا مئات اللقاءات الإذاعية والتلفزيونية مع وسائل الإعلام وسنستمر في عقد المؤتمرات الصحفيّة بشكل أسبوعي إضافة، إلى الايجازات الصحفيّة وفق الحاجة.

وجدّد التأكيد على أنّ عطلة عيد الفطر السعيد ستكون من صباح يوم السبت الموافق للثالث والعشرين من شهر أيّار الحالي، وحتّى مساء يوم الاثنين الموافق للخامس والعشرين منه.

وأوضح العضايلة أن أوّل أيّام عيد الفطر السعيد (سواءً أكان السبت أو الأحد) سيكون يوم حظر شامل على تنقّل الأشخاص بواسطة المركبات، بحيث يسمح لهم فقط بالخروج سيراً على الأقدام بين السّاعة الثامنة صباحاً وحتّى السابعة مساءً.

وأضاف، انه لن يسمح لأحد بالخروج بواسطة المركبات في أوّل أيّام العيد إلّا للكوادر الطبيّة والتمريضيّة في القطاعين العام والخاصّ، وفرق التقصّي الوبائي، وعدد محدود من العاملين في بعض المؤسّسات الحيويّة اللازمين لإدامة عملها.

وبيّن العضايلة أن استخدام المركبات الخاصّة للمواطنين سيكون بدءاً من ثاني أيّام العيد، وفقاً لأرقامها الفرديّة والزوجيّة في محافظات العاصمة عمّان والزرقاء والبلقاء وبحسب الدور الذي تحدّده مديريّة الأمن العام.

كما يسمح للمواطنين بدءاً من ثاني أيّام العيد بالخروج سيراً على الأقدام، أو باستخدام مركباتهم، وبنفس الآليّة المعمول بها حاليّاً، من الساعة الثامنة صباحاً وحتّى السابعة مساءً، ولا يسمح بالتنقّل بين المحافظات إلّا للأشخاص المصرّح لهم.

ونوه إلى أن يوم الجمعة المقبل، الذي يسبق عطلة العيد، سيشهد حظر تجوّل شاملا، كما جرت العادة، ويستمرّ العمل بحظر التجوّل الشامل خلال أيّام الجمعة حتّى إشعار آخر، مجدداً التأكيد على أن يوم الثلاثاء المقبل الموافق للسادس والعشرين من أيّار هو يوم دوام رسمي، حتّى وإن صادف اليوم الثالث للعيد.

وكشف وزير الدولة لشؤون الإعلام خلال إجابته عن سؤال لأحد الصحفيين، عن توجّه لدى الحكومة بالتنسيق مع القوات المسلحة – الجيش العربي والأجهزة الأمنية للسماح لممثلي وسائل الإعلام بالخروج خلال أيام الحظر الشامل، وبالحد الأدنى من العاملين فيها.

وفي رده على سؤال حول إعادة فتح الحدود والمطارات، أكد العضايلة أن لا صحّة لما تم تداوله حول إعادة فتح المطار واستئناف حركة السياحة والسفر، مبيناً أن هناك فريقاً متخصصاً يرأسه رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو، ويضم مختلف الأطراف المعنية لدراسة كل المتطلبات الفنية واللوجستية استعداداً للمرحلة التي يمكن معها تشغيل المطارات.

وأكد العضايلة أن النجاح الذي حققه الأردن في التعامل مع جائحة كورونا يعود لالتزام المواطنين في الإجراءات والقرارات الحكومية ومن ضمنها أوامر الدفاع، رغم وجود بعض المخالفات من البعض تمّ التعامل معها وفق القانون.

وأشار إلى أن التزام المواطنين بقرار حظر التجوّل الشامل وصل إلى 99 بالمئة تقريباً، مبينا في الإطار ذاته أن هناك بعض التجاوزات خلال فترة حظر التجول الجزئي وتم التعامل معها من قبل الأجهزة المعنية.

كما أشار العضايلة إلى أن عودة موظفي القطاع العام للعمل ستكون بعد عطلة عيد الفطر السعيد، بحيث يتم منح الصلاحية لكل وزير بتحديد نسبة عودة موظفي وزارته إلى العمل، مع الأخذ بعين الاعتبار ووفقا للدليل الإرشادي للعودة إلى العمل في الدوائر الحكومية استثناء الأشخاص الذين لديهم سيرة مرضية، والسيدات الحوامل والمرضعات.

ولفت إلى أن فتح الجامعات يعتمد على الوضع الوبائي في الأردن، وسيتمّ اتخاذ القرار المناسب بعد عطلة العيد، مؤكداً استمرار العمل بنظام الفردي والزوجي حتى إشعار آخر.

وكشف العضايلة عن دراسة لدى لإعادة فتح المحافظات التي لم يتمّ تسجيل إصابات فيها، بحيث يسمح للمواطنين بالتجوال بينها.

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