وزير الصحة يعلن اليوم الثلاثاء شفاء 4 حالات مقابل تسجيل 20 إصابة جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي في الاردن إلى 649 اصابة
أهم العناوين
جرينتش+2 08:02
تنسيق أردني – إماراتي لتسهيل حركة النقل الجوي للبضائع

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني