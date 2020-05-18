يحدث في مصر السيسي.. قاتل سوزان تميم يعود لصدارة المشهد الاقتصادي و..السياسي

اشتباكات بالاسلحة الثقيلة بين الجيش السوري وبين مسلحين موالين لتركيا ومدعومين بمدفعيتها شمال حلب
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جرينتش+2 03:21
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