وزير الصحة يعلن اليوم الاثنين شفاء 5 حالات مقابل تسجيل 16 إصابة جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي في الاردن إلى 629 اصابة

أعلن وزير الصحة، الدكتور سعد جابر عن تسجيل 16 إصابة بفيروس كورونا في الأردن اليوم الاثنين.

وبين جابر، خلال إيجاز صحفي عقد في مركز إدارة الأزمات، أن حالات الإصابة توزعت كالآتي: 7 لمخالطي سائق الخناصري، و4 لسائقي شاحنات أردنيين على حدود العمري، و3 لأردنيين قادمين من ماليزيا فجر أمس، و2 من مدينة إربد.

وأشار جابر إلى أنه قد سجلت 5 حالات شفاء، فيما بقيت 140 حالة قيد العلاج.

ولفت جابر إلى أنه تم إجراء حوالي 3500 فحص، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 144356.

وأكد جابر: “الكوادر الصحيّة بأعيننا، وجهودهم لا تنسى، ولن يتمّ المساس بجهودهم وعرقهم”.