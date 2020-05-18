روسيا بعد ايران تكذّب شائعات الاتفاق بينهما لحمل الرئيس الأسد على الاستقالة

خرجت روسيا بأول تعليق رسمي على الأنباء التي زعمت حصول اتفاق روسي – ايراني بشأن تنحي الرئيس السوري، بشار الأسد، من منصبه، نافية الأمر جملة وتفصيلاً.

وقال سفير روسيا في طهران، ليفان جاغاريان، تعليقا على هذا الموضوع، في حديث لوكالة “مهر” الإيرانية: “كما تعلمون هناك بعض الشائعات ليس لها أساس من الصحة مفادها بأن روسيا ليست راضية عن الأسد، لكن مثل هذه التصريحات تم الإدلاء بها من قبل أشخاص لا دور سياسيا لهم لعرض آراءهم الشخصية، لكنها لا تعكس قطعا الموقف الرسمي للحكومة الروسية”.

وأكد جاغاريان أن: “روسيا ستواصل دعم العملية السياسية في سوريا والحكومة السورية الشرعية لهذه البلاد”، مشددا على أن “مستقبل هذا البلد بيد الشعب السوري وحده وهو الذي يقرر شؤونه”.

تأتي هذه التصريحات رداً على ما نشرته وسائل إعلام تابعة للمعارضة السورية حول توصل روسيا وإيران وتركيا لاتفاق بشأن دفع الأسد للاستقالة بهدف تسريع عملية التسوية السياسية للأزمة المستمرة في سوريا منذ 2011.

وكان المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني للشؤون الدولية، حسين أمير عبد اللهيان، قد نفى امس صحة تقارير إعلامية حول “اتفاق” بين روسيا وإيران على دفع الرئيس السوري، بشار الأسد، للاستقالة.

وقال عبد اللهيان، في تغريدة نشرها مساء أمس السبت، إن الأسد “رئيس سوريا الشرعي والقائد الكبير لمحاربة الإرهاب التكفيري في العالم العربي”.