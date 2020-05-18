الدفاع المدني يتعامل مع 240 حريقا خلال 24 ساعة

تعاملت المديرية العامة للدفاع المدني خلال الساعات الـ 24 الماضية مع 240 حريقا لمحاصيل زراعية واعشاب جافة وأشجار حرجية وأشجار مثمرة بمساحة تقدر بحوالي 5000 دونم.

وقالت المديرية في بيان صحفي اليوم، ان حرائق الغابات والأعشاب الجافة من أكثر الحوادث نسبة الى المجموع الكلي للحوادث التي يتعامل معها الدفاع المدني في فصل الصيف، حيث أن ارتفاع درجات الحرارة وجفاف الأعشاب تشكل ظرفاً ملائماً لنشوب الحرائق لاسيما في ظل غياب أو عدم التقيد بمتطلبات السلامة العامة.

وبينت أن حرائق الغابات والأعشاب الجافة من الحوادث التي يسهل علينا تجنبها والحد من وقوعها لأنها بالغالب تأتي نتيجة الاستهتار بالسلوك الذي قد يمارسه البعض كإشعال النيران بالقرب من الأشجار الحرجية أو رمي أعقاب السجائر على حواف الطرقات أو الحرق المتعمد أو حرق الأعشاب في مناطق محاطة بالأشجار مما يؤدي الى تفاقم النيران وتوسعها لتستنزف مساحات كبيرة من تلك الأشجار وبالتالي يصعب السيطرة عليها وإخمادها.

ودعت المديرية إلى أهمية التشاركية الفاعلة ما بين الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة وتفعيل العمل التطوعي التشاركي للعمل على اجتثاث الأعشاب الجافة التي تكون عادة سبباً في نشوب الحرائق وخصوصاً تلك الموجودة على أرصفة الطرقات وفي الساحات أو تلك الموجودة بالقرب من الأشجار المثمرة أو التي بين الأشجار الحرجية وذلك لتقليل احتمالية نشوب الحرائق بشكل عام.

وبينت انها قامت بإجراءات عديدة منها توفير آليات إطفاء متخصصة لمعاجلة حرائق الغابات والأعشاب الجافة وبأعداد مناسبة وزعت على المراكز المنتشرة بالقرب من المناطق الحرجية وذلك لتحقيق مبدأ سرعة الاستجابة بالتعامل مع هذه الحوادث.

كما شددت على ضرورة انتهاج السلوك الوقائي من قبل المواطنين وتضافر الجهود الوطنية من قبل الجهات الرسمية والشعبية للحد من حرائق الأعشاب والمزروعات لما لها من تأثير سلبي على الثروة النباتية باعتبارها من أهم مقدرات الوطن الغالي ومكتسباته.

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