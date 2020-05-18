الاحتلال يعتقل اليوم 6 مواطنين من الضفة بينهم قيادي حمساوي

اقدمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الإثنين، على اعتقال 6 مواطنين بينهم قيادي حمساوي محرر.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت القيادي في حركة حماس ، شاكر عمارة (59 عامًا) من مخيم عقبة جبر في أريحا عقب اقتحام منزله.

وقالت زوجته ” زوجي المعتقل شاكر عمارة أمضى أكثر من عشر سنوات في الاعتقال، ومعظمها في الاعتقال الإداري لنشاطه الاجتماعي بين أبناء شعبه، وهذا الاعتقال جاء للتنغيص عليه وعلينا ونحن في شهر رمضان وعلى أبواب عيد الفطر السعيد، والاحتلال كعادته حرمنا سنوات من الاجتماع تحت سقف واحد فترة طويلة”.

ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب معتز ذيب العويوي ، كما اعتقلت الشاب إلياس أيمن فايز أبو عليان (20 عامًا) من يطا جنوبًا.

وفي بلدة الطور بالقدس المحتلة، اعتقلت الشقيقين أحمد ويوسف أبو الهوى، وفي العيساوية شرقًا تم اعتقال الشاب محمود محمد عبيد عقب الاعتداء عليه هو وشقيقه عبد محمد عبيد.

وفي بلدة فرعون جنوب طولكرم، أحضر الاحتلال الفتى عبد الرحمن محمد توفيق عمر (17 عامًا) والمعتقل منذ شهر إلى منزل عائلته وجرى تفتيش دقيق للمنزل والأراضي الزراعية شمال البلدة مع والده.

إلى ذلك نقلت السيدة سهيلة محمد يوسف أبو بكر زوجة المعتقل نظمي محمد أبو بكر إلى المشفى جراء إصابتها بانهيار عصبي نتيجة التحقيق القاسي الذي تعرضت له، حيث تم اعتقالها ثلاث مرات خلال أربعة أيام.