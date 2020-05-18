الأكثر فائدة لصحة القلب.. تناول الجوز والنوم المبكر

كشفت دراسة جديدة، أجرتها الطبيبة مارتا غواش فيري في جامعة هارفارد بكلية الصحة العامة، عن المنتج الأكثر فائدة لصحة القلب.

ونقلت صحيفة “لافانغارديا” الإسبانية عن الخبيرة قولها :”يحتوي الجوز، على عكس المكسرات الأخرى، على كميات كبيرة من حمض ألفا لينولينيك”.

وأوضحت فيري: “أظهرت دراسات مختلفة أن الجوز يمكن أن يحمي من أمراض القلب من خلال المواد النشطة بيولوجيا الموجودة في الجوز والتي تعمل على محاربة ارتفاع ضغط الدم”.

في وقت سابق، توصلت دراسة جديدة، إلى أن الذهاب إلى النوم متأخرا بعد دقيقة واحدة فقط من الوقت المعتاد، تتسبب في زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

وأضافت الدراسة إلى أن كلما تأخر الأشخاص في الخلود للنوم، كلما ارتفعت الزيادة في معدل ضربات القلب، وتظل معدلات ضربات القلب سريعة طوال الليل وحتى اليوم التالي، مشيرة إلى أن ضربات القلب تكون طبيعية أثناء النوم المبكر.