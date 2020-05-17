وصول 15 رحلة لغاية اليوم على متنها 3037 طالبا ومواطنا

واصلت القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، وبالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية والمؤسسات الحكومية وإدارة المطار، لليوم الثالث على التوالي، إجراءات استقبال الطلبة الأردنيين ومن تقطعت بهم السبل في مطار الملكة علياء الدولي.

وقال مدير أمن وحماية المطارات العميد الركن خالد الشنتير، اليوم الأحد: “ما زالت وحدات وتشكيلات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والحكومية مستمرة بتنفيذ خطة إخلاء القادمين إلى مطار الملكة علياء، وبهذا يكون مجموع الرحلات التي وصلت لغاية مساء هذا اليوم 15 رحلة ووصل عدد المسافرين إلى 3037 مسافرًا، فيما يبقى 3 رحلات ستصل ليلاً وفجر الغد بإذن الله”.

وقام فريق من سلاح اللاسلكي الملكي بتوزيع خطوط أورانج مجانية على المسافرين العائدين إلى أرض الوطن ليتمكنوا من التواصل مع ذويهم وعائلاتهم. كما قامت فرق من الإسناد الكيماوي التابعة لسلاح الهندسة الملكي بتطهير وتعقيم المطار بعد كل رحلة قادمة لجعل المطار بيئة آمنة باستمرار.

وتأتي هذه الإجراءات الاحترازية ضمن الإجراءات الوقائية التي تنفذها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والحكومية ومختلف مؤسسات الدولة لضمان احتواء ومنع انتشار فيروس كورونا.