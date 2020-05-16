لعنة القرن.. منظمة الصحة العالمية تتوقع موجة ثانية من الكورونا

حذرت منظمة الصحة العالمية من ان الموجة الثانية من كورونا قد تكون مزدوجة ويمكن ان تتزامن مع تفشي امراض معدية أخرى كالانفلونزا او الحصبة.

وقال المدير الإقليمي للمنظمة في أوروبا هانز كلوغ إن بدء تراجع الفيروس في دول مثل بريطانيا وفرنسا وإيطاليا لا يعني ان الوباء يقترب من نهايته.

وفي سياق مقابلة مع صحيفة ( تلغراف ) البريطانية دعا دول العالم الى تعزيز منظومة الصحة العامة وقدرات المستشفيات ووحدات العناية المكثفة.

ووجه المسؤول في منظمة الصحة العالمية نداءا الى البلدان التي بدأت في تخفيف قيود الاغلاق قائلا إن الوقت الآن ليس للاحتفال بل للتحضير.

واشار كلوغ الى ان بؤرة تفشي الوباء الأوروبي انتقلت الى الشرق الأوروبي مع ارتفاع اعداد الإصابات في روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا وكازاخستان.

وفي غضون ذلك توقع عالم اوبئة روسي اما ان يكون فيروس كورونا متغيرا مثل فيروس الانفلونزا او ان يتصرف مثل فيروس الحصبة الذي لم يتغير على الاطلاق.

واوضح الدكتور الكسندر غينتزبرغ وهو مدير احد مراكز ابحاث علم الأوبئة والاحياء الدقيقة في روسيا ان كورونا سيبقى معنا لفترة طويلة وستعاني البشرية منه.