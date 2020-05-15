هجوم صيفي مبكر.. كتلة هوائية لاهبة نهارا وساخنة ليلا تؤثر على المملكة اليوم الجمعة وغدا وبعده

عبد الحكيم عبد الناصر يتصدر قائمة الشخصيات العربية الموقعة على مذكرة تطالب السلطات الروسية بوقف الحملة المسعورة على سوريا ورئيسها
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