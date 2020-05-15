هجوم صيفي مبكر.. كتلة هوائية لاهبة نهارا وساخنة ليلا تؤثر على المملكة اليوم الجمعة وغدا وبعده

تتأثر المملكة اليوم الجمعة بكتلة هوائية حارة تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة لتسود أجواء حارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع تواجد كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في جنوب المملكة.

وأفاد تقرير دائرة الأرصاد الجوية باحتمال هطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر خلال ساعات المساء في أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية من المملكة مع أجواء معتدلة الحرارة ليلا بوجه عام.

وحول الكتلة الهوائية الحارة التي تتأثر بها المملكة، وارتفاع درجات الحرارة ليلا، قال مدير التنبؤات الجوية في دائرة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب إن درجات الحرارة المرتفعة أثناء الليل تمنع السكان من الاسترخاء داخل منازلهم، وتولد تأثيرا متراكما مع زيادة مدة تأثير الموجة الحارة التي تشهدها المملكة، ما يزيد من الضغط الحراري داخل المنازل، خاصة في حال افتقارها للمكيفات الهوائية، أو عدم إمكانية قاطنيها من استخدام المكيف باستمرار لعدة ساعات وأيام عديدة.

ونوه إلى أن الشعور بالارتياح من الموجة الحارة سيبدأ بحلول نهاية الأسبوع المقبل.

ونبه آل خطاب، السكان، خاصة كبار السن الذين يعانون أمراضا مزمنة، إلى تجنب تعرضهم لأشعة الشمس قدر الإمكان، وتجنب الأنشطة البدنية غير الضرورية، وشرب الكثير من الماء، والبقاء قدر الإمكان في الأماكن المكيفة، واستخدام واقيات الرأس والألبسة الخفيفة.

وتبقى الأجواء حارة غدا السبت في أغلب مناطق المملكة، وحارة جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع تواجد كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في جنوب المملكة، ويحتمل خلال ساعات النهار هطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء من المناطق الجنوبية من المملكة، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في مناطق البادية.

وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها الأحد لتستمر الأجواء حارة في أغلب المناطق، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع تواجد الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في جنوب المملكة، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 36 – 23، وفي المرتفعات الشمالية 32 – 19، وفي مرتفعات الشراة 31 – 18، وفي مناطق البادية 37 – 22، في مناطق السهول 35 – 20، وفي الأغوار الشمالية 40 – 22، والأغوار الجنوبية 41 – 25، والبحر الميت 40 – 26، وخليج العقبة 41 – 28 درجة مئوية.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة