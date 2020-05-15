عبد الحكيم عبد الناصر يتصدر قائمة الشخصيات العربية الموقعة على مذكرة تطالب السلطات الروسية بوقف الحملة المسعورة على سوريا ورئيسها
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جرينتش+2 02:21
عودة لافتة للجرائم عقب تخفيف إجراءات حظر التجول في المملكة

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