وزير الصحة يعلن اليوم الخميس عن شفاء حالة واحدة مقابل تسجيل 4 إصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي في الاردن إلى 586

أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر، اليوم الخميس، تسجيل (4 ) إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في الأردن، ليصل إجمالي الحالات المسجلة بالمملكة الى (586 )، بما فيهم المتعافون والمتوفون.

وقال جابر، خلال إيجاز صحفي في رئاسة الوزراء اليوم الخميس، إن الحالات الجديدة المسجلة هي: حالتان لمخالطي سائق الخناصري، وحالة لأحد الطلبة العائدين من بريطانيا، وحالة لسائق غير أردني على الحدود.

وبين أن هناك 70 حالة إصابة سجّلت لمخالطي سائق الخناصري حتى الآن.

وأشار إلى أن أجمالي عدد الحالات التي قيد العلاج 133، فيما تم تسجيل حالة شفاء واحدة لهذا اليوم، فيما بلغ إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن أكثر من 133 ألفاً.