وزير الصحة يعلن اليوم الخميس عن شفاء حالة واحدة مقابل تسجيل 4 إصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي في الاردن إلى 586
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رئيسة كتلة الحزب الدستوري التونسي تعتصم في البرلمان رفضا لارهاب نواب حزب النهضة الاحواني/ فيديو

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