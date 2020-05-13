وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء عن شفاء حالتين مقابل تسجيل 6 إصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي في الاردن إلى 582 اصابة

عمان 13 أيار (بترا)- أكدت وزارة الصحة، أنه لم يتم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد داخل المملكة، اليوم الاربعاء، بينما سُجّلت 6 إصابات للقادمين من الخارج، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في الأردن إلى 582.

وتوزعت الإصابات الست، حسب الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، على النحو الآتي: 4 حالات بين الطلبة العائدين الذين يخضعون للحجر الصحّي في منطقة البحر الميّت، (2 قدموا من لندن، و2 من جمهوريّة مصر العربيّة)، وإصابتان لسائقي شاحنات من جنسيّات غير أردنيّة، تمّ التعامل معهما وفق البروتوكول المعتمد.

وأشار الموجز إلى تسجيل حالتي شفاء في مستشفى الأمير حمزة، ليصبح عدد الحالات التي بقيت تحت العلاج 128 حالة.

ولفت إلى إجراء 4 آلاف فحص مخبري تقريباً لهذا اليوم، ليبلغ إجمالي عدد الفحوصات المخبريّة التي تمّ إجراؤها للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا حتى الآن 127307 فحوصات.

وأهابت وزارة الصحّة بالمواطنين ضرورة الالتزام والتقيّد بتعليمات الوقاية والاحتراز، والحرص على ارتداء الكمّامات والتباعد الجسدي، للحدّ من خطر العدوى والإصابة.

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