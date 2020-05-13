فيروس كورونا يصيب ترامب في "مَقتل سياسي".. تراجع شعبيته وتقدم بايدن بفارق 8 نقاط مئوية، وفقا لاحدث استطلاع للرأي العام الامريكي
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مخيم الفوار يشيّع جثمان الفتى زيد قيسية بعد استشاده برصاص الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم/ فيديو

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