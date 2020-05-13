طرائف النجوم فى رمضان.. حكاية وحش الشاشة ونادية لطفى وسلة الذرة

كثيرة هى الذكريات الجميلة والطريفة التى ترتبط فى أذهان الكثيرين بشهر رمضان، وكان لنجوم الزمن الجميل الكثير من هذه الذكريات والمواقف التى حدثت لهم فى شهر الصيام، وظلوا يذكرونها طوال حياتهم ويضحكون كلما تحدثوا عنها.

ومن بين هذه المواقف ما روته الفنانة الكبيرة المرحومة نادية لطفى لمجلة الكواكب فى رمضان عام 1962، حيث تحدثت عن أحد المواقف التى جمعتها بوحش الشاشة فريد شوقى فى رمضان.

وقالت شقراء السينما المصرية إنهم كانوا يصورون فيلما فى إحدى قرى الوجه البحرى خلال شهر رمضان، وفى أحد الأيام وبعد انتهاء التصوير استعدوا لمغادرة القرية قبل الإفطار بقافلة السيارات التى تجمع العاملين بالفيلم.

وأوضحت الفنانة الكبيرة أنه قبل انطلاق السيارات جاء شاب مسرعاً يحمل سلة ويسأل عن وحش الشاشة فريد شوقى، وعندما وجده أعطاه السلة وقال له أن سيدة من أهل القرية بعثت له بهذه الهدية.

وأشارت نادية لطفى إلى أنها هى وفريد شوقى والمخرج نيازى مصطفى ومساعد المخرج كانوا يركبون سيارة واحدة، وطلبوا من وحش الشاشة أن يطلعهم على ما أرسلت به السيدة فى السلة ولكنه رفض، مؤكدا أنه لن يفتحها إلا وقت الإفطار، وموزعا كل ما كان معه من طعام على المفطرين قبل المغرب، معتمدا على ما تحمله السلة من خيرات.

وأضافت: “عندما انطلق مدفع الإفطار فرك فريد كفيه متحمساً وبدأ يخرج مافى السلة، ولكنه كاد يغمى عليه عندما وجد أننها تمتلئ بكمية من كيزان الذرة، ولم يجد ما يفطر به وتحمل الجوع حتى وصلنا القاهرة فى التاسعة مساء، وطوال الطريق يضرب كفاً بكف ويقول نادماً: “كان معايا الأكل إيه اللى خلانى أوزعه واستنى اللى فى السبت، أهه طلع نقبى على شونة”، وضحك الجميع على ما حدث لوحش الشاشة.