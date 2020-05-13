صيّفت.. أجواء حارة نسبيا اليوم وجافة وحارة في اليومين المقبلين

ترتفع درجات الحرارة قليلا اليوم الاربعاء، وتسود أجواء حارة نسبيا في أغلب مناطق المملكة، وحارة في الأغوار والبحر الميت، مع ظهور غيوم عالية الارتفاع خصوصا في جنوب المملكة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في جنوب وشرق المملكة.

وبحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة غدا الخميس لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي 7 إلى 8 درجات مئوية، وتسود أجواء جافة، وحارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خصوصا في جنوب المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في جنوب المملكة.

وتبقى الأجواء جافة يوم الجمعة، وحارة في أغلب المناطق، وحارة جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في جنوب المملكة، وتكون الفرصة مهيأة في ساعات المساء لسقوط زخات محلية خفيفة من المطر في أقصى جنوب المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في جنوب المملكة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 35 – 20، وفي المرتفعات الشمالية 31 – 17، وفي مرتفعات الشراة 32 – 16، وفي مناطق البادية 36 – 18، وفي مناطق السهول 33 – 19، وفي الأغوار الشمالية 39 – 22، والأغوار الجنوبية 40 – 26، والبحر الميت 39 – 25، وخليج العقبة 40 – 26 درجة مئوية.

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