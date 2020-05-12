سجناء امريكان يتبادلون فيروسات كورونا لتسريع الإفراج عنهم

أظهر تسجيل مصور التقط في أحد أكبر السجون الأمريكية قيام السجناء بتبادل زجاجات المياه وتعمد كسر أنظمة التباعد الاجتماعي لمحاولة تسريع عملية الإفراج عنهم.

واستغل السجناء في سجن مقاطعة لوس أنجلوس الظروف الحالية التي يمر بها العالم لمحاولة تسريع الإفراج عنهم، عن طريق نشر عدوى فيروس كورونا المستجد بين نزلاء السجن.

وأظهر مقطع الفيديو المنشور على صفحات “فيسبوك” قيام السجناء بشكل متعمد بتبادل الكمامات وزجاجات المياه ومصافحة بعضهم بعضا بشكل متكرر بهدف نقل العدوى ونشرها فيما بينهم.

وبحسب رئيس شرطة مقاطعة لوس أنجلوس، تسبب تصرف السجناء بإصابة نصف النزلاء بالفيروس في الوحدة التي التقطت منها المشاهد.

لكن تصريح عمدة لوس أنجلوس أليكس فيلانيوفا، خيب آمالهم عندما قال: “يعتقد السجناء بشكل خاطئ أنه إذا ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، فسيتم إطلاق سراحهم. لكن هذا لن يحدث”.