جيش الاحتلال يعلن مقتل رقيب اول اثر إصابته بحجر شاب فلسطيني في يعبد قرب جنين فجر اليوم

القدس المحتلة – وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، عن مقتل أحد جنوده، خلال عملية اقتحام عسكرية لبلدة يعبد قضاء جنين شمال الضفة الغربية، حيث توفي متأثرا بإصابته الخطيرة بحجر في رأسه.

وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيانه لوسائل الإعلام، أن الجندي عميت بين يغئال (21 عاما) الذي يخدم في وحدة “جولاني”، من بلدة رمات غان، توفي متأثرا بجروحه، وذلك بعدما ألقي حجر على رأسه خلال نشاط عملياتي لتنفيذ اعتقالات في قرية يعبد قضاء جنين.

ووفقا لجيش الاحتلال، فإن قوة عسكرية تعرضت فجر اليوم الثلاثاء، للرشق بالحجارة خلال نشاط عملياتي وحملة اعتقالات في بلدة يعبد، الأمر الذي أدى إلى إصابة أحد الجنود بجروح بالغة الخطورة في الرأس توفي على إثرها لاحقا في المستشفى.

وقال موقع مكان الصهيوني ان جندي جيش الدفاع الرقيب اول عاميت بن يغال البالغ من العمر واحدا وعشرين عاما، والمقاتل في قوة خاصة تابعة للواء غولاني، قد قتل بعد ان القى إرهابي فلسطيني حجارة على رأسه من سقف منزل في قرية يعبد قرب جنين فجر اليوم .

ويفيد مراسلنا للشؤون العسكرية ايال عليما ان الحادث وقع خلال نشاط لاعتقال مطلوبين. وأفادت مصادر محلية ان القوات الإسرائيلية نفذت أربعة اعتقالات.

وأضافت هذه المصادر بان مواجهات عنيفة اندلعت في البلدة، وان القوات الإسرائيلية اقامت فيها حواجز وضبطت تسجيلات لكاميرات حراسة

وقد كشف التحقيق الأولي في حادثة مقتل الجندي عميت بن يغئال أن منفذ الهجوم قد نصب للجندي كمينا من أعلى منزل مكون من 3 طوابق وجهز حجارة كبيرة مسبقا، بحسب ما ذكر موقع صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبريّة.

ووفقا للتحقيق، فان المنفذ افتعل ضجيجا عند مرور الدورية أسفل المنزل، وعندما سمع الجندي بن يغئال الضجيج رفع رأسه ونظر لأعلى ليكتشف ما يجري، لكن فاجأه المنفذ وألقى عليه حجر كبير ما أدى لإصابته في وجهه مباشرة إصابة قاتلة.

وأشارت يديعوت إلى أن القوات لا تزال تجري عمليات بحث وتمشيط وتحقيق للتعرف على المنفذ.

وقد بعث رئيس الدولة رؤوفين ريفلين بتعازيه لعائلة الرقيب الاول عميت بن يغآل وقال انه سقط دفاعا عن مواطني الدولة وسقوطه يمزق نياط القلب اذ انه قتل وهو في ريعان شبابه، واعرب رئيس الدولة عن يقينه بان تقوم قوات الامن باستيفاء الحق مع الارهابيين الانذال.

كما بعث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو الاخر بالتعازي لعائلة الجندي القتيل مؤكدا ان قوات الامن ستلقي القبض على الارهابي القاتل وتحاسبه كما حصل في كل الحوادث من هذا القبيل خلال السنوات الاخيرة .