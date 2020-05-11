العجارمة يؤكد اهمية الاختبارات التجريبية لطلبة التوجيهي التي ستبدأ يوم غد

أكد امين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية، الدكتور نواف العجارمة، اهمية الاختبارات التجريبية لطلبة الصف الثاني عشر (التوجيهي) لجميع الفروع، التي ستبدأ يوم غد الثلاثاء عبر منصة درسك وتستمر حتى الحادي والعشرين من الشهر الجاري، وفق الجدول الذي اعلنته وزارة التربية والتعليم في وقت سابق.

وقال الدكتور العجارمة لوكالة (بترا) اليوم الاثنين، ان الاختبارات التجريبية، ستمكن طلبة التوجيهي من تقييم ذاتهم وتعلمهم، واعادة توجيه تعلمهم وادائهم واستعدادهم للاختبار النهائي المقبل، وبما يتوافق مع الاوزان النسبية التي نشرتها وزارة التربية والتعليم لجميع المباحث.

واضاف، ان الاختبار التجريبي يشكل ايضا فرصة لطلبة التوجيهي للتعرف على نمطية الاسئلة التي ستجري بموجبها الاختبارات النهائية المقبلة التي ستبدأ في الاول من شهر تموز المقبل.

وقال ان النجاح في الاختبارات التجريبية متطلب اساسي للتقدم للاختبارات النهائية المقبلة، داعيا جميع الطلبة للتقدم لهذه الاختبارات وعدم تفويت فرصة المشاركة فيها. وكانت وزارة التربية والتعليم اوضحت ان الزمن المخصص لكل جلسة اختبارية عبر المنصة سيكون ساعتين، بحيث يكون الدخول للاختبار متاحا للطلبة من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء.

ويتقدم الطلبة للاختبار يوم غد في مباحث اللغة الانجليزية وتاريخ الاردن لجميع الفروع الاكاديمية والمهنية.

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