رحلات المرحلة الثانية لعودة الأردنيين من الخارج تبدأ الجمعة المقبلة والحجز على “الملكية” يبدأ اليوم الاحد

أعلن مدير خلية إدارة الأزمة العميد الركن مازن الفراية، البدء بتنفيذ رحلات المرحلة الثانية لعودة الطلبة الأردنيين ومن تقطعت بهم السبل من الخارج اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 15/ 5/ 2020.

وأضاف ،في بيان امس السبت، أن الحجز على رحلات الملكية الأردنية سيبدأ اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح اليوم الأحد الموافق 10 أيار الجاري، على النحو التالي:

1.رحلات يوم 15 أيار (القاهرة، جدة، دبي، القاهرة، لندن).

2.رحلات يوم 16 أيار (الرياض، أبو ظبي، كوالالمبور، إسطنبول، باريس، شيكاغو).

3.رحلات يوم 17 أيار (الرياض، دبي، لارنكا، ألماتي/كازاخستان، شيكاغو).

وأشار العميد الفراية إلى أنه سيتم إدراج رحلات إضافية لهذه المرحلة تتجه إلى دول أخرى من دول الخليج العربية الشقيقة، موضحاً أن كل من قدّم على المنصة سيتمكن من حجز مقعد ضمن ما يتوفر من أعداد مقاعد متاحة على الرحلات ومن لم يتمكن من الحجز سيتمكن من المحاولة على الرحلات القادمة.

وأوضح أن الحجز سيكون عبر الدخول على موقع الملكية مباشرة (Safelyhome.RJ.COM) وإدخال الرقم الوطني واختيار البلد الذي سيعود منه، وسيكون الحجز استناداً للرقم الوطني المُدخل على منصة (Safelyhome.GOV.jO) بالسابق، ولن يتم التعامل مع الرموز.

ونوه إلى أنه لن يُنظر في أي طلب حجز لم يكن مسجلاً مسبقاً على المنصة أو شاب عملية التسجيل إدخال معلومات غير دقيقة أو غير مكتملة.

وبين العميد الفراية، أن المواطن الموجود في دول قريبة من تلك الدول التي ستشملها الرحلات الآن سيتمكن من الحجز للسفر على متن أي من تلك الرحلات على أن يضمن المواطن وصوله للمطار من تلقاء نفسه، وسيتم إعادة فتح باب التسجيل على منصة (Safelyhome.gov.jo) في القريب العاجل لمن لم يسجل سابقاً.

وقال “سيكون الحجر الصحي في فنادق 3 نجوم (30 ديناراً) و4 نجوم (40 ديناراً) و5 نجوم (50 ديناراً) كلها في عمان، مشيراً إلى أن الرحلات المعلن عنها أعلاه، ليست آخر رحلات، وإنما جزء من سلسلة رحلات مستمرة، بما يتسق والشروط الصحية والتدابير الوقائية الوطنية”.