قيادي حمساوي يعلن عن تقدم جهود الوساطة المصرية/ الالمانية/ السويسرية حول صفقة الأسرى بين حماس وإسرائيل
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جرينتش+2 01:19
“منظمة هيومن رايتس” تكشف عن اعتقال الامير فيصل، نجل الملك الراحل عبد الله للمرة الثانية

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