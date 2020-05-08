قيادي حمساوي يعلن عن تقدم جهود الوساطة المصرية/ الالمانية/ السويسرية حول صفقة الأسرى بين حماس وإسرائيل
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جرينتش+2 01:17
جابر يعلن اليوم الجمعة احتواء الوضع الوبائي بالمفرق، وتسجيل 24 إصابة جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن إلى 508

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