جابر يعلن اليوم الجمعة احتواء الوضع الوبائي بالمفرق، وتسجيل 24 إصابة جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن إلى 508

عمان 8 أيار (بترا)– اعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر تسجيل 24 اصابة بفيروس كورونا في المملكة اليوم ليرتفع اجمالي حالات الاصابة الى 508 اصابات .

ولفت وزير الصحة الى ان الحالات التي تم تسجيلها اليوم توزعت على 5 حالات لسائقي شاحنات على حدود العمري منهم اثنان اردنيان تم نقلهم الى مستشفى الامير حمزة وحالة لطالب قادم من روسيا كان في منطقة الحجر في منطقة البحر الميت و 18 حالة لمخالطي سائق الشاحنة المصاب توزعت على 9 حالات من المفرق / الخناصري و 3 حالات في الرمثا / البويضة و 6 في محافظة اربد / الحي الجنوبي ومنطقة حوارة .

واكد وزير الصحة في ايجاز صحفي في المركز الوطني للامن وادارة الازمات انه تم جميع المناطق التي تم تسجيل اصابات فيها من قبل الاجهزة الامنية والحكام الاداريين .

كما اعلن وزير الصحة عن تسجيل 4 حالات شفاء 3 من مستشفى الامير حمزة وحالة من مستشفى الملكة علياء وبذلك يصبح عدد الحالات التي لا زالت تحت العلاج 84 حالة مثلما لم تسجل اي حالة وفاة .

واكد الدكتور جابر انه تم اليوم اجراء نحو 5 الاف فحص ليصبح مجموع العينات التي تم فحصها منذ بداية تسجيل اصابات في المملكة 106 الاف و 314 فحصا .

واشار وزير الصحة الى ان 10 فرق ستستكمل بعد فترة الافطار من هذه الليلة ما بدأه 22 فريقا للتقصي الوبائي في محافظة المفرق لحصر المخالفين والاصابات واخذ عينات مبرمجة وعشوائية .

وقال ان ما شهدته المملكة امس واليوم من تسجيل اصابات يعد انتكاسة مؤكدا ثقته بانه وبتعاون الجميع سنتغلب على هذه الانتكاسة خلال ايام شريطة عدم التراخي حتى لا تؤخر عودتنا للحياة الطبيعية، مشيرا الى اننا لم نحتفل باي انتصار على المرض حيث كان خطاب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الاعلام بان المرض قائم ولم ينتهي .

وكان جابر قد اعلن، في وقت سابق من اليوم، ان فرق التقصي الوبائي العاملة في محافظة المفرق وعددها 16 فريقا، سيطرت على الوضع الوبائي في المحافظة، مشيرا الى المباشرة بانشاء اماكن خاصة بالحجر للسائقين في مركز حدود العمري.

وأكد الدكتور جابر انه تم حصر اعداد المخالطين لسائق الخناصري وعددهم 140 شخصا، وانه يجري اخضاعهم بالكامل للفحص، مبينا ان فرق التقصي الوبائي بصدد جمع الالاف من العينات العشوائية للمخالطين ومخالطيهم في مختلف مناطق المفرق واربد.

وبين وزير الصحة خلال زيارته اليوم لمحافظة المفرق ولقائه فرق التقصي الوبائي العاملة في منطقة الخناصري التابعة لبلدية الباسلية، ان ما حدث بالمفرق يعد انتكاسة، ولكنها ليست عودة الى المربع الاول.

واكد ان اي حديث عن تشديد اجراءات الحظر في المفرق يعتمد على الوضع الوبائي ونتائج عمل فرق التقصي الوبائي، مشددا في هذا الاطار على أهمية الالتزام التام بتعليمات الوقاية والإجراءات الاحترازية الصادرة عن الوزارة للتعامل مع فيروس كورونا والحماية منه وعدم التجمع.

واشار الدكتور جابر الى الخبرات المتراكمة التي إكتسبتها الوزارة وفرق التقصي الوبائي في هذا المجال والتي تمت زيادتها في المملكة الى 150 فريقا، مشيرا كذلك الى التعاون الكبير ما بين الفرق والاجهزة الامنية في المحافظة والتي تعمل جميعا بروح الفريق الواحد، ودور الحكام الاداريين في هذا المجال.

وأكد أهمية الحظر الشامل في مساعدة فرق التقصي الوبائي على القيام بمهامها وحصر الوباء في اسرع وقت والتوسع في اخذ العينات العشوائية.