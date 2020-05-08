“كورونا” تهاجم “مادونا” أثناء زيارتها باريس ولكنها سرعان ما شفيت

أكدت المغنية العالمية مادونا أن إصابتها بـ«كوفيد19» أثبتت بعد مرضها «قبل 7 أسابيع» خلال جولتها في فرنسا مثل بعض أعضاء فرقتها، إلا إن كل هذا بات الآن مجرد ذكرى سيئة.

وكتبت مغنية «لا إيسلا بونيتا»، ليل الأربعاء – الخميس، على مواقع التواصل الاجتماعي: «عندما يكون الاختبار إيجابياً للأجسام المضادة، فهذا يعني أنك مصاب بالفيروس، وهذه كانت حالتي؛ إذ كنت مريضة في نهاية جولتي في باريس قبل 7 أسابيع، مثل كثير من الفنانين الآخرين المشاركين في العرض»، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضافت مادونا، البالغة من العمر 61 عاماً: «لكن في ذلك الوقت، ظننا جميعنا أننا نعاني من إنفلونزا شديدة. الحمد لله أننا بصحة جيدة الآن».

ولم يتم الكشف عن كل هذه التفاصيل عندما انتهت جولة مادونا العالمية في 9 مارس (آذار) الماضي قبل آخر عرضين كانا مقررين في العاصمة الفرنسية.

وبدأت مادونا جولتها «مدام إكس» في سبتمبر (أيلول) الماضي من نيويورك ومرّت عبر شيكاغو وسان فرنسيسكو ولاس فيغاس ولوس أنجليس وبوسطن وفيلادلفيا وميامي ولشبونة ولندن.

وشهدت محطتها الباريسية حوادث عدة؛ إذ تأخر عرض الليلة الأولى من الجولة في العاصمة الفرنسية 3 ساعة وبدأ عند منتصف الليل في 22 – 23 فبراير (شباط) الماضي، ثم ألغي العرض الذي كان مقرراً في 1 مارس بسبب تعرض الفنانة «لإصابات»، وفقاً لصالة «غران ريكس» للحفلات.

بدورها، علقت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، على تدوينه مادونا التى كانت مرفقة بصورة من عنوان خبر يشير لتعاون النجمة العالمية فى اجتماع دعم تمويل لقاح فيروس كورونا الذى حصد 8 مليارات دولار، وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية “شكرا لك مادونا يسعدنا انضمامك إلينا.. حافظى على سلامتك وصحتك.. معا نتغلب على هذا الفيروس.. متحدون ضد فيروس كورونا”.

وكان قد توصل عدد من رؤساء الوزراء والملوك والأمراء، ومادونا، إلى مبلغ 8 مليارات دولار لتمويل لقاح فيروس كورونا، فيما لم يساهم الرئيس ترامب، حيث أشار المسئولون فى إدارته إلى أن الولايات المتحدة تضخ مليارات الدولارات فى جهودها البحثية الخاصة.

ويشار إلى أن نجمة الغناء والاستعراض الأمريكية مادونا، تشارك خلال هذه الفترة فيديوهات عبر حسابها الشخصى على موقع “إنستجرام”، حيث تطلق المقاطع المصورة ليومياتها فى الحجر الصحى بالمنزل تحت عنوان “ Quarantine Diaries “، وفى آخر هذه المشاركات مطلع مايو الجارى، عبرت مادونا عن رغبتها فى الخروج للشارع وتنفس الهواء، معتمدة فى ذلك على اختبارات الأجسام المضادة.

وكانت مادونا،قد قالت إن لديها أجساما مضادة ضد فيروس كورونا المستجد فى الدم، قائلة إنها تعتزم الخروج من البيت لأجل ما وصفته بـ”التنفس فى هواء كوفيد 19″.

وتحدثت مادونا البالغة من العمر 61 عامًا، فى بيان عبر الفيديو على حسابها بموقع “إنستجرام”، عن آخر مستجداتها مع حالة الحجرالصحى، وأضافت أنها أجرت فحصًا خلال الآونة الأخيرة، ووجدت أن لديها أجساما مضادة، وقالت “لذلك سأخرج غدًا وسأقود السيارة لمسافة طويلة.. وسأفتح النافذة وسأتنفس هواء وباء كوفيد 19”.