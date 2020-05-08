في 8 ايار قبل 75 عاما وقعت معركة برلين الأخيرة واستسلامها غير المشروط

قبل 75 عاما، بدأت قوات الجيش السوفيتي عملية برلين في 16 أبريل/ نيسان 1945 التي هدفت إلى دحر قوات هتلر النازية.

وقد استمرت حتى 7 مايو/ أيار. وفي اليوم التالي، اي في 8 مايو/ أيار أعلنت ألمانيا النازية استسلامها.

أقيمت إجراءات التوقيع على صك الاستسلام غير المشروط في إحدى ضواحي مدينة برلين، عاصمة الرايخ الثالث، في منتصف ليلة 9 مايو/ أيار 1945، بحضور ممثلين عن القيادة العليا لقوات الحلفاء، وممثلي القيادة العليا للفيرماخت تحت الحراسة. حيث وضعت هذه الوثيقة التاريخية حدا قانونيا لأكثر الحروب دموية في تاريخ البشرية على الإطلاق.