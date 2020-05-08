في رسالة الى عباس.. سعدات يبدي استعداد الجبهة الشعبية لحوار جدي يستهدف رأب الصدع مع السلطة

رام الله – امد: وجّه الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، القائد الاسير أحمد سعدات، خطابًا لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس جاء فيها:-

سيادة الأخ/ الرئيس محمود عباس المحترم

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

تحية طيبة وبعد،،،

يسعدني التواصل مع الأخ الرئيس والاطمئنان عن صحته التي آمل أن تكون على ما أحسن ما يرام، ويؤسفني في الوقت نفسه عدم قدرتي على إجراء هذا التواصل بشكل مباشر لأسباب تتعلق بخصوصية وضعي داخل المعتقل، مع تأكيدي للأخ الرئيس وللأخوة في حركة فتح أن المناخات في أوساط قيادة الجبهة جاهزة للتفاعل إيجابياً مع أي حوار ثنائي جدي يؤسس ليس فقط لتجاوز مشكلة المستحقات التي نراها صغيرة قياساً بالاستحقاقات والتحديات التي تواجه شعبنا وقضايانا الوطنية.

مع ثقتي أن شعبنا بوحدته الوطنية بكل مكوناته وإمكاناته السياسية والاجتماعية قادر على محاصرة وباء الاحتلال ومشاريعه الاستيطانية كما حاصر وباء كورونا، والانتصار عليه وتحقيق أهدافه في العودة والاستقلال الوطني والسيادة على ارضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية

مع خالص تحياتي واحترامي

رفيقكم/ أحمد سعدات

الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين