القوات المسلحة تنهي المرحلة الأولى من خطة إخلاء الطلبة العائدين

أنهت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي وبالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية والمؤسسات الحكومية وإدارة المطار اليوم الجمعة إجراءات استقبال الطلبة الأردنيين ومن تقطعت بهم السبل العائدين إلى أرض المملكة، حسب التعليمات الصادرة من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، وذلك ضمن الإجراءات الصحية والطبية المتبعة.

وقال مدير امن وحماية المطارات العميد الركن خالد الشنتير: تم بحمد الله إنهاء المرحلة الأولى من تنفيذ خطة إخلاء القادمين إلى مطار الملكة علياء، وبهذا يكون مجموع الرحلات التي وصلت لغاية صباح هذا اليوم 16 رحلة وكان عدد القادمين 2940 مسافرًا وسيعلن عن باقي المراحل لاحقاً.

وأكد العميد الركن الشنتير، أنه تم نقل جميع الطلبة العائدين إلى مواقع الحجر الصحي ولم يتم استثناء أيًا منهم.

وأشاد مدير أمن وحماية المطارات إلى الدور الكبير الذي بذلته القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمعنية وإدارة المطار في إكمال المرحلة الأولى من نقل الطلبة إلى ارض المملكة وإلى مواقع الحجر الصحي.

وقامت فرق من مجموعة الإسناد الكيماوي التابعة لسلاح الهندسة الملكي بتطهير وتعقيم المطار بعد إنهاء المرحلة الأولى لجعل المطار بيئة آمنة ومعقمة باستمرار.

وتأتي هذه الإجراءات الاحترازية ضمن الإجراءات الوقائية التي تنفذها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والحكومية ومختلف مؤسسات الدولة لضمان احتواء ومنع انتشار فيروس كورونا.

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