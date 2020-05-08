“القابضة الإماراتية” تدخل على خط الاستثمار مع عدد من شركات الأغذية والالبان والدواجن الاردنية

كشف موقع “الخليج الجديد” امس الخميس انه قد حصل على معلومات حصرية، تكشف اعتزام صندوق أبوظبي السيادى الدخول على خط الاستثمار مع عدد من شركات الأغذية في الأردن، بنسب تصل إلى 50%.

ونقلت مصادر مطلعة، أن شركة أبوظبي التنموية القابضة المعروفة باسم “القابضة الإماراتية” (ADQ)، قد توصلت، بعد مفاوضات استمرت لأكثر من شهر، الى توافق استثماري مع شركة “النبيل” للأغذية المجمدة في الأردن، ومجموعة “كارلايل” الأمريكية.

ويصل تقييم شركة “النبيل”، التي تصنع المنتجات المجمدة، مثل الدجاج والمعجنات، وبدأت استثماراتها في الأردن عام 2003، إلى 300 مليون دولار، وفقا لحسابات “بلومبرج”.

ويرأس شركة “القابضة”، مستشار الأمن الوطني بالإمارات الشيخ “طحنون بن زايد”، بعدما جرى تأسيسها في عام 2018، لتضم تحت مظلتها شركات ضخمة مثل بورصة أبوظبي لتداول الأوراق المالية، وشركة أبوظبي للمطارات، وعدد من الفنادق المنشآت السياحية.

ووفق مصادر “الخليج الجديد”، فإن هناك مفاوضات أخرى مع شركات الأغذية والدواجن، مثل “الفقيه”، و”الجزيرة” والوطنية”.

كما يجري مسؤولون إماراتيون، مباحثات لمماثلة مع شركات ألبان وأخرى زراعية.

وحسب المصادر، فإن “عبدالله وريكات” (أردني الجنسية) مستشار ولي عهد أبوظبي الشيخ “محمد بن زايد”، هو من يقود هذه المفاوضات.

وكانت مصادر، كشفت الأسبوع الماضي، أن الشركة القابضة الإماراتية قد شاركت بنسبة 30% من شركة الإنشاءات البترولية الوطنية، في الأردن.

والشهر الماضي، كشف الملك عبدالله الثاني أن الإمارات كانت أول دولة عرضت المساعدة على المملكة، في احتواء فيروس “كورونا”، خصوصا عبر مدها بالأدوات الضرورية للفحص.

كما أعلنت الإمارات، نهاية العام الماضي، دعم الأردن، بنحو 300 مليون دولار.

ومطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أودعت السعودية والإمارات والكويت، نحو 1.16 مليار دولار، في البنك المركزي الأردني، في إطار حزمة مساعدات قيمتها 2.5 مليار دولار تعهدت بها خلال قمة مكة في يونيو/حزيران الماضي.