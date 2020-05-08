ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا في إربد والمفرق فجر اليوم الجمعة إلى 29 حالة من مخالطي السائق

ارتفعت، فجر اليوم الجمعة، حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في إربد والمفرق إلى 29 حالة .

وكانت فرق الاستقصاء الوبائي قد واصلت في محافظة المفرق، ليلة الجمعة، اخذ عينات لمخالطي سائق الشاحنة المصاب بفيروس كورونا في منطقة الخناصري، على ما افاد مصدر طبي في المحافظة.

وقبلها كانت فرق التقصي قد جمعت منذ تسجيل اصابة السائق 314 عينة، على ان تواصل اعمالها اليوم الجمعة بمشاركة فرق من عمان واربد للتوسع بجمع العينات وفحصها بالسرعة الممكنة.

ومن جانبه، قرر محافظ المفرق ياسر عبدالرحمن العدوان عزل مناطق بلدية الباسلية عن باقي مناطق محافظة المفرق اثر تسجيل 16 اصابة بفيروس كورونا جراء مخالطتهم لسائق الشاحنة المصاب.

وأضاف العدوان ان هذا الاجراء يهدف الى التوسع بعملية التقصي الوبائي بتلك المناطق، بما يضمن محاصرة الوباء للحيلولة دون انتشاره في باقي المناطق، مشيرا ان بلدية الباسلية تضم مناطق الخناصري وفاع وبريقا والحرش.