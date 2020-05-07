المحكمة الاسرائيلية العليا تمنح الضوء الاخضر لنتنياهو وغانتس لتشكيل حكومة ائتلافية ستحقق وجودها الاسبوع المقبل
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جرينتش+2 11:54
المحكمة الاسرائيلية العليا تمنح الضوء الاخضر لنتنياهو وغانتس لتشكيل حكومة ائتلافية ستحقق وجودها الاسبوع المقبل

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