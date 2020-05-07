المحكمة الاسرائيلية العليا تمنح الضوء الاخضر لنتنياهو وغانتس لتشكيل حكومة ائتلافية ستحقق وجودها الاسبوع المقبل

صادقت المحكمة الإسرائيلية العليا، ليل الأربعاء، على اتفاق لتشكيل حكومة وحدة توصّل إليه رئيس الوزراء المنتهية ولايته “بنيامين نتنياهو” وخصمه السابق “بيني جانتس”.

وأعلنت المحكمة العليا قرارها بعيد إعلان “نتنياهو” و”جانتس” أن حكومتهما الائتلافية ستؤدّي اليمين الدستورية في 13 مايو/أيار ما سيضع حداً لأطول أزمة سياسية في تاريخ (إسرائيل).

وكانت المحكمة قد بدأت الأحد، النظر في التماسات ضد تشكيل نتنياهو للحكومة الجديدة، في ظل اتهامات الفساد الموجهة ضده، والتي ستنظر فيها المحكمة المركزية الإسرائيلية بالقدس في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

وتوصل “نتنياهو” و”جانتس” إلى اتفاق الشهر الماضي، لتشكيل حكومة يتناوبان على رئاستها بعد 3 عمليات انتخابية، لم ينجح أي منهما في نهايتها بتشكيل حكومة.

واستنادا إلى الاتفاق، يرأس “نتنياهو” الحكومة لمدة 18 شهرا، يتولى خلالها “جانتس” منصب نائب رئيس الوزراء، ثم يتولى الأخير منصب رئاسة الوزراء لمدة 18 شهرا.

الا أن معارضين إسرائيليين قدموا عدة التماسات إلى المحكمة العليا، طعنوا فيها بشرعية تشكيل “نتنياهو” للحكومة، واتفاقه مع “جانتس”.

غير أن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، “أفيخاي ماندلبليت”، أبلغ المحكمة، الخميس، بعدم وجود مانع قانوني من رئاسة “نتنياهو” للحكومة الجديدة.

ويلزم القانون الإسرائيلي “نتنياهو” بالاستقالة من منصبه فقط، في حال إدانته من المحكمة العليا الإسرائيلية، بتهم الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة.

وهكذا فقد رفضت المحكمة العليا، الليلة الماضية، بالاجماع جميع الدعاوى المرفوعة ضد نتنياهو وضد اتفاق الائتلاف الحكومي بين الليكود و”ازرق ابيض”.

وكانت خمس دعاوى قد طالبت عدم تكليف مهمة تشكيل الحكومة لمرشح لديه لائحة اتهام، وبذلك منع نتنياهو من تولي المنصب.

وقد أقرت انه “لا يوجد سبب لتدخل المحكمة في فرض مهمة تشكيل الحكومة على نتنياهو ولا في الاتفاق الائتلافي بين الليكود وأزرق ابيض”، وجاء الحكم بعد المداولات التي أجريت الاحد والاثنين وعلى مدار سبع ساعات وبهيئة من 11 قضاة بالدعاوى.

وبشأن الاتفاق الائتلافي بتشكيل حكومة مكونة من 35 وزيرا، أشار القضاة الى ان “الاتفاق أمامنا استثنائي ـ مقارنة باتفاقات سابقة وحتى انها عرضت أمامنا بسبب صعوبات حولها”. مع ذلك، اقرت الهيئة بالاجماع انه رغم الصعوبات القضائية بالاتفاق، حتى الان لا يمكن التدخل باي من بنودها، ويرجع ذلك جزئيا الى التعديلات والايضاحات التي قدمها رئيس الحكومة وحزب “ازرق ابيض” وحزب الليكود.

وبحسب المحكمة، فان الاتفاقات على القانون النرويجي ، ان تم اقرارها، هي الأكثر اشكالية وذلك على ضوء كونها “تغييرات رجعية لقواعد اللعبة والحق في الاختيار والانتخاب، وتآكل مكانة المعارضة في إسرائيل”, لكنها رغم ذلك اقرت انه لم يحن الوقت لفحص هذه الادعاءات.

وقبل معرفة قرارات المحكمة العليا اتفق كل من نتنياهو وغانتس، الليلةالماضية، ان الحكومة الجديدة ستؤدي يمين القسم في 13 من أيار الحالي.