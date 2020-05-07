استطلاع ميداني يكشف ان الغالبية الإسرائيلية ترفض ضم الضفة والأغوار

أظهر استطلاع نشرته حركة “قادة لأجل أمن اسرائيل”، بأن غالبية الاسرائيليين يعارضون فكرة ضم مناطق من الضفة الغربية إلى إسرائيل.

ووفقا لموقع “واللا” العبري، فقد أظهر الاستطلاع بأن 26% فقط أيدوا ضم مناطق الضفة الغربية، في حين فضل أكثر من 40% من المشاركين خيار حل الدولتين على خيار الدولة الواحدة، الذي يقضي بضم الضفة الغربية.

وقد أظهرت نتائج الاستطلاع أيضا، بأن عددا كبيرا من حزب الليكود اليميني يعارضون أيضا فكرة ضم الضفة الغربية، حيث صوت 36% من جمهور اليمين ضد الضم.

أما فيما يتعلق بضم الأغوار، فقد أظهرت نتائج الاستطلاع بأن غالبية الإسرائيليين بما في ذلك جمهور اليمين يعارضون ضم الأغوار، خوفا من تضرر العلاقات الاسرائيلية مع المملكة الاردنية.