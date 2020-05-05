فيما يكتفي عباس بالتهديد.. فريدمان يعلن ان أمريكا مستعدة للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على المستوطنات وغور الأردن
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جرينتش+2 01:54
عودة الإنتاج إلى وضعه الطبيعي تدريجيا.. مصانع مرسيدس-بنز تستأنف إعمالها

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