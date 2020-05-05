تخصيص 1790 موقعا مجانيا لتقديم الامتحانات النهائية لطلبة الجامعات الأردنية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تحديد (1790) موقعا مجانيا تتوفر فيها خدمات الانترنت يمكن لطلبة الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة استخدامها لتقديم الامتحانات النهائية.

وتتوزع هذه المواقع في جميع محافظات وألوية المملكة بحيث لا يضطر الطالب إلى الخروج خارج لوائه/محافظته حرصاً على سلامته.

وتضمنت هذه المواقع مدارس تابعة لوزارة التربية والتعليم، ومحطات المعرفة التابعة للمركز الوطني لتكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاقتصاد الرقمي إضافةً إلى الكليات التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية حيث سيتم التنسيق مع هذه الجهات للسماح للطلبة باستخدام هذه المواقع.

وأكدت الوزارة أنها حريصة كل الحرص على تذليل كل الصعوبات التي يمكن أن تواجه أبنائها الطلبة خلال عملية تقديم الامتحانات النهائية الإلكترونية للفصل الثاني الحالي خاصة الذين يواجهون مشاكل في عدم توفر خدمات الانترنت، إضافةً إلى حرص الوزارة على دعم الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة في إنجاح منظومة التعليم الإلكتروني بما فيها الامتحانات الإلكترونية، والذي يعتبر خياراً استراتيجياً للدولة الأردنية في ظل هذه الأزمة.

ودعت الوزارة الطلبة للدخول إلى الرابط التالي : http://rce.mohe.gov.jo/Labs/ لكي يتعرف الطالب على جميع المواقع التي يمكن أن يتقدم للامتحانات من خلالها، والمتوفرة داخل محافظته/لوائه، كما تهيب بجميع الطلبة الالتزام بمعايير السلامة العامة المتمثلة بارتداء القفازات والكمامات، ومراعاة التباعد الإجتماعي.

وثمنت الوزارة جهود وزارة التربية والتعليم، ووزارة الاقتصاد الرقمي، وجامعة البلقاء التطبيقية، وتعاونهم في توفير هذه المواقع للطلبة.