فيما يكتفي عباس بالتهديد.. فريدمان يعلن ان أمريكا مستعدة للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على المستوطنات وغور الأردن
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جرينتش+2 01:53
الإعلام العبري يورد تفاصيل جديدة عن كواليس صفقة “تبادل الأسرى” بين حركة حماس والاحتلال الاسرائيلي

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