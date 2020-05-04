وزارة الإدارة المحلية تعلن حالة الطوارئ للتعامل مع المنخفض الجوي غدا

أعلنت وزارة الإدارة المحلية حالة الطوارئ القصوى اعتبارا من يوم غد الثلاثاء للتعامل مع حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة خلال اليومين المقبلين.

وعممت الوزارة على البلديات ومديريات الشؤون البلدية ومجالس الخدمات المشتركة لأخذ الاحتياطات كافة وفتح غرف عمليات والتأكد من جاهزية العبارات والمناهل وتفقد مجاري الأودية، وتأمين الآليات اللازمة للتعامل مع الحالة الجوية.

ودعت الوزارة المواطنين لأخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن المناطق المنخفضة ومناطق تشكل السيول، ومتابعة النشرة الجوية والاتصال عند الضرورة بأرقام هواتف غرفة العمليات الرئيسة في الوزارة، وهي 064652697 / 064641393.بترا