نقابة الصحفيين تبحث سبل الخروج من أزمة الصحف الورقية

عمان 4 أيار (بترا)– جدد مجلس نقابة الصحفيين خلال اجتماع اليوم الاثنين برئاسة نقيب الصحفيين الزميل راكان السعايدة تأكيده للخطوات والاجراءات التي سينفذها خلال الأيام القليلة المقبلة لمعالجة أزمة الصحافة الورقية التي تفاقمت بسبب أزمة وباء كورونا وتداعياتها على مختلف القطاعات.

وقرر المجلس، وفق بيان تلقت (بترا) نسخة منه، دعوة رؤساء مجالس ادارات الصحف اليومية ورؤساء التحرير والمدراء العامين لاجتماع الساعة الواحدة بعد غد الاربعاء في مبنى النقابة لبحث المقترحات لإنقاذ الصحف الورقية.

وأكد المجلس مجددا أهمية شمول الصحف الورقية بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمساعدة القطاعات المتضررة من الأزمة، حيث أن الصحف الورقية كانت من أكثر القطاعات تأثرا بالجائحة بتوقف مواردها المالية بشكل كامل لدرجة عدم تمكنها من دفع رواتب العاملين لديها والبالغ عددهم نحو 800 موظف بين صحفي واداري وفني.

وجدد المجلس دعوته للزملاء في الصحف الورقية لتشكيل لجان نقابية بالسرعة الممكنة لتنسيق الجهود مع النقابة خلال الفترة المقبلة فيما يخص انقاذ الصحف الورقية.

من جانب آخر، طلب المجلس من المستشار القانوني للنقابة تزويده بالرأي القانوني عن امكانية اتخاذ قرار بإعفاء الزميلات والزملاء من الرسوم السنوية لصندوق النقابة وصندوق التعاون والتكافل الاجتماعي لهذا العام، ومدى صلاحيات المجلس بذلك.

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