بيان هام.. الخطوط الملكية الأردنية توضح آلية حجز المقاعد على الطائرات وأماكن الإيواء للأردنيين القادمين من الخارج
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جرينتش+2 12:01
أجواء معتدلة اليوم وحالة من عدم الاستقرار الجوي لليومين المقبلين

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