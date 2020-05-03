قنوات "إم بي سي" السعودية ترفض وقف مسلسلي "أم هارون" و"مخرج 7" اللذين تبثهما بهدف التطبيع مع اسرائيل
أهم العناوين
جرينتش+2 01:48
مبروك لايران.. روحاني يعلن اعادة فتح المساجد وإقامة صلاة الجمعة وقرب استئناف الدراسة في المدارس

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني