مُكذّباً شائعات مرضه ووفاته.. زعيم كوريا الشمالية يظهر علناً للمرة الأولى منذ 20 يوما

في أول ظهور علني له منذ 20 يوما، بعد أنباء تدهور صحته وشائعات وفاته، قص الزعيم الكوري الشمالي، “كيم جونغ أون”، شريط افتتاح مصنع للأسمدة في البلاد، بحسب ما ذكرت الوكالة الكورية الشمالية الرسمية، السبت.

وبحسب الوكالة الكورية، فإن “كيم”، “حضر احتفال افتتاح المصنع، الجمعة، وسط هتاف المشاركين وتصفيقهم”.

وقالت إن “الزعيم الأعلى كيم جونغ-أون يقصّ شريط افتتاح مصنع سون تشون للأسمدة الفوسفاتيّة”، مضيفة أن عددا من كبار المسؤولين الكوريين الشماليين رافقوه، بما في ذلك شقيقته “كيم يو جونغ”.

ولم يظهر “كيم” علنا منذ أن ترأس اجتماع المكتب السياسي لحزب العمّال في 11 أبريل/نيسان الجاري، وفي اليوم التالي أفادت وسائل الإعلام الرسمية أنّه تفقد طائرات مقاتلة في وحدة للدفاع الجوي.

وكان وزير الوحدة الكوري الجنوبي، قد رجح، الثلاثاء الماضي، أن سبب اختفاء “كيم جونغ أون”، هو الخشية من إصابته بفيروس “كورونا”، لا وفاته، بحسب شائعات انتشرت خلال الأيام الماضية.

وقال وزير الوحدة في كوريا الجنوبية، “كيم يون تشول”، أمام البرلمان، إنه في ضوء الإجراءات الصارمة التي تتخذها بيونجيانج لمنع تفشي المرض، فإن غياب “كيم” عن الاحتفالات ليس بالأمر غير الطبيعي.

وأضاف في جلسة برلمانية: “صحيح أنه لم يغب عن ذكرى مولد كيم إيل سونغ منذ توليه السلطة، لكن أحداثًا كثيرة أُلغيت، ومنها احتفالات ومأدبة بمناسبة الذكرى، بسبب المخاوف من فيروس كورونا”.

وقال إن “كيم” غاب عن الأنظار 20 يومًا على الأقل مرتين منذ منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، وأضاف: “لا أعتقد أن هذا أمر غير معتاد، لا سيما بالنظر إلى الوضع الحالي” الذي يتفشى فيه فيروس “كورونا”، رغم أن كوريا الشمالية قالت إنها لم تسجّل حالات إصابة مؤكدة بالفيروس.

ووصف وزير الوحدة تقارير عن أن “كيم” خضع لتدخل طبي في القلب، وعن أن فريقًا طبيًا صينيًا زار كوريا الشمالية بأنها “أخبار كاذبة”.

ونشرت “رويترز”، السبت الماضي، نقلًا عن ثلاثة مصادر مطلعة على الوضع، أن الصين أرسلت فريقًا إلى كوريا الشمالية يضم خبراء في الطب لتقديم النصح بشأن “كيم جونغ أون”، لكن لم يتضح ما تشير إليه الزيارة فيما يتعلق بصحة “كيم”.